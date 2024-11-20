Политолог: полученные ракеты ATACMS не помогут Зеленскому переломить ход конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский, получив дальнобойные ракеты ATACMS, все равно изображает хорошую мину при плохой игре, так как данное оружие не сможет переломить ситуацию на поле боя, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория», депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное Алексей Шильников.

«Зеленский после попыток атаки Брянской области заявил, что „теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать“. На самом деле пан Зеленский продолжает изображать хорошую мину при плохой игре. Эти ракеты, как и многие другие, уже давно находятся у террористов на Украине. Они уже пытались применить их для атаки на Крым и Крымский мост, а также по территории Донецка и Луганска», — сказал Шильников.

Режиму Зеленского необходимы медиа-победы — что-то, что можно показать западным заказчикам и преподнести как «победу». Но все типы вооружения сбивались и будут сбиваться нашими силами ПВО, подчеркнул эксперт.

Кроме медийной задачи, ВСУшники преследуют цель террора и запугивания мирного населения России.

«Но нам есть, что на это ответить. Была принята новая доктрина использования ядерного оружия и наш президент Владимир Путин дал четкий сигнал всему миру», — отметил политолог.

По словам Шильникова, Зеленский, как раненая крыса, чувствует свою скорую погибель — от этого непредсказуем в своих поистине безумных решениях.

«В первую очередь он опасен для населения Украины, потому как победить Россию на поле боя невозможно. Вводя в бой всё больше насильно мобилизованных украинцев, делая громкие заявления и запуская ATACMSы, он не добьется никакого изменения ситуации, а лишь усугубит положение собственного народа», — заключил депутат.