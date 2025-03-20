Политолог: пока мораторий не вступил в силу, Украина продолжит атаковать Россию

Политолог Александр Асафов считает, что Украина продолжит наносить удары по территории РФ, пока мораторий на прекращение огня не вступит в силу, сообщает «ФедералПресс» .

Эксперт указал, что на данный момент нет конкретных договоренностей по перемирию, а лишь обсуждения между Россией и США и между США и Украиной. И, пока мораторий на удары не вступил в силу, киевский режим постарается нанести максимально возможный ущерб там, где есть такая возможность, считает политолог.

По его мнению, в США президента Украины Владимира Зеленского не воспринимают как надежного переговорщика и не рассчитывают, что он сдержит обещания. Более того, в Вашингтоне прямо говорят о том, что на Украине необходимо провести выборы президента.

«Они даже ведут переговоры не с Зеленским, а в переговорных группах. Зеленский в этот момент стоит за дверью», — отметил Асафов.

По его мнению, для Киева важно показать американцам, что у него есть возможности атаковать Россию.

Во время переговоров США и Украины в Саудовской Аравии было высказано предложение о 30-дневном перемирии, которое было поддержано Россией в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа 18 марта.

В ночь на четверг украинские БПЛА в очередной раз атаковали российские территории, по данным Минобороны России, всего было сбито более 130 дронов противника. Большая часть ударов пришлась на Саратовскую область, где были повреждены социальные учреждения, загорелся военный аэродром, число пострадавших достигло 10 человек.