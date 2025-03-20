В Саратовской области увеличилось число раненых после налета беспилотников ВСУ

В Саратовской области число пострадавших в результате налета украинских БПЛА выросло до 10 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные власти. Ранее в Энгельсе из-за атаки БПЛА оказалась повреждена горбольница, школа и детсады, а на местном военном аэродроме начался пожар.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявлял, что ранним утром 20 марта при атаке на регион выбило окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1. В результате пострадала женщина и еще один человек, позже за медпомощью обращались другие люди. Помимо этого, осколки дронов также упали около частных домов в районе Соколовой горы, вызвав повреждения.

В ходе атаки дронов выбило часть окон в двух детсадах и школе в Энгельсе. В это же время в саратовском городе начался пожар на военном аэродроме.

Минобороны России докладывало, что за прошедшую ночь над Саратовской областью сбили 54 украинских беспилотника.