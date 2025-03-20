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Возгорание началось на аэродроме в Энгельсе после атаки дронов ВСУ

После атаки украинских беспилотников произошло возгорание на аэродроме в Энгельсе. Людей, которые живут в близлежащих СНТ, эвакуируют, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Также в результате удара БПЛА противника по Энгельсу был нанесен урон около 30 частным домам в ряде СНТ. Туда отправили городские службы.

Некоторые люди обратились к врачам, известно минимум о 2 пострадавших.

Ранее Бусаргин показал последствия удара ВСУ по больнице в Энгельсе.