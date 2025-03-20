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Губернатор Бусаргин показал последствия удара ВСУ по больнице в Энгельсе

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опубликовал в Telegram-канале последствия обстрела украинскими солдатами городской клинической больницы №1 в Энгельсе.

На опубликованном фото видно, как на нескольких этажах в медучреждении выбило окна. Людей, которым нужна экстренная помощь, перенаправляют в иные учреждения.

Бусаргин дал поручение восстановить работоспособность больницы к вечеру.

Ранее губернатор Саратовской области отмечал, что ВСУ ударили по зданию детского сада.