Губернатор Бусаргин показал последствия удара ВСУ по больнице в Энгельсе
Фото - © Telegram-канал Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опубликовал в Telegram-канале последствия обстрела украинскими солдатами городской клинической больницы №1 в Энгельсе.
На опубликованном фото видно, как на нескольких этажах в медучреждении выбило окна. Людей, которым нужна экстренная помощь, перенаправляют в иные учреждения.
Бусаргин дал поручение восстановить работоспособность больницы к вечеру.
Ранее губернатор Саратовской области отмечал, что ВСУ ударили по зданию детского сада.