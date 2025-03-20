Бусаргин сообщил о новых разрушениях при атаке ВСУ на Энгельс

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Здание детского сада повреждено при атаке ВСУ на Энгельс

Здание детского сада повреждено при атаке ВСУ на город Энгельс в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

При атаке дронов частично выбило окна в двух детских садах и школе.

Детей в учреждениях в этот момент не было. Среди сотрудников пострадавших нет, написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о повреждении в больнице Энгельса, при котором пострадала женщина.

По соображениями безопасности, школы города перевели на дистанционный формат работы.