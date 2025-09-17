Политолог объяснил заявление Польши о репарациях от Германии

Эксперт-политолог Алексей Чадаев заявил, что все европейские государства хотят бороться с Россией за счет друг друга. Также Запад особенно интересуется российскими активами.

«Поляки хотят бороться за счет немцев, немцы, британцы и французы — за счет американцев, американцы тоже хотят заработать, как всегда, по своей привычке», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, Запад также интересуют российские активы, а вопрос лишь в том, кто платит. Таким образом он объяснил неожиданное заявление правительства Польши о репарациях от ФРГ, несмотря на отказ от них в 1953 году.

Ранее эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов заявил, что лица, принимающие решения в западных государствах, «пытаются переждать» текущую международную ситуацию. И это даже хорошо, что в Европе знают о мощи России и боятся: русские ракеты сегодня уже способны долететь до Лондона или Парижа.