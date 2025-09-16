«Гибридная война»: эксперт оценил международную обстановку

Эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов заявил, что принимающие в западных странах решения люди «надеются отсидеться» в сложившейся международной обстановке и «не хотят сгореть в ядерном огне», сообщает Общественное Телевидение России .

«Если будет ядерная война, о чем они заявили тоже не так давно, что мы не должны думать, что граница войны может быть где-нибудь в Восточной Европе. Русские ракеты такие сильные и инновационные, все время совершенствуются, что они долетают уже сегодня до Лондона, до Парижа за кратчайшие минуты», — сказал аналитик.

По его словам, это даже хорошо, что там об этом знают и боятся.

Ранее сообщалось, что в рамках совместных белорусско-российских маневров «Запад-2025» армейские подразделения выполнили задачи по разработке стратегии использования тактического ядерного вооружения и приведению в готовность системы «Орешник».