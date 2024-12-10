Политолог объяснил последствия усиления контроля Израиля над Голанскими высотами

Последствия текущей ситуации на Ближнем Востоке для Израиля могут быть весьма жестокими. Арабский мир может отозвать признание Израиля, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее Al Mayadeen сообщало, что солдаты армии Израиля покинули пределы буферной зоны Голанских высот и наступают в направлении Дамаска. Позже советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что информация о продвижении израильской армии к столице Сирии Дамаску не соответствует действительности.

«Последствия текущей ситуации для Израиля могут быть весьма жестокими. Арабский мир может пересмотреть свое отношение и отозвать признание Израиля, наложить санкции или ввести запрет на экспорт и импорт товаров в Израиль. Также возможно формирование новой антиизраильской коалиции», — сказал Косоруков.

Он добавил, что Израиль, однако, традиционно не ориентируется на позицию ООН или других стран, кроме США. Он готов опираться исключительно на поддержку Соединенных Штатов и действовать в рамках своих национальных интересов.

«Именно такая политика, которую проводит (премьер-министр Израиля Биньямин — ред.) Нетаньяху, объясняет их стремление объявить Голанские высоты частью Израиля навсегда. Для Израиля границы определяются не международными договоренностями, а возможностью гарантировать безопасность государства, включая контроль над новыми территориями», — отметил политолог.

Косоруков уточнил, что такая позиция ломает сложившуюся региональную систему безопасности, что вызывает протесты как внутри самого Израиля, так и за его пределами. Нетаньяху, судя по всему, делает ставку на силовой сценарий, который пока приносит свои результаты: «Хезболла» серьезно ослаблена, а ХАМАС практически разгромлен.

«Однако стоит учитывать, что Ближний Восток остается крайне нестабильным регионом и Израиль в одностороннем порядке не сможет добиться уважения своих новых границ и укрепления своего статуса без ответной реакции со стороны арабских стран. Экономически Израиль также может столкнуться с серьезными проблемами. Если арабские страны начнут активно противодействовать, это ударит по экономическому благосостоянию Израиля, превратив его в осажденную крепость, что едва ли входит в планы израильского руководства», — рассказал эксперт.

Ядерная эскалация

Косоруков также указал на то, что Израиль — де-факто ядерное государство, а Саудовская Аравия и Иран, пока не обладающие подобным оружием, могут стать ядерными державами в будущем. Это создаст точку невозврата, ведь применение такого оружия способно уничтожить Израиль и нанести серьезный ущерб всему арабскому миру.

«Дестабилизация в регионе может продлиться десятилетиями, не сулит ничего хорошего мировой экономике и политике. Организация объединенных наций, как показывает практика последних лет, не справляется с подобными кризисами. Россия в этой ситуации имеет собственные интересы. Хотя воевать с Израилем никто не собирается, важно выстроить отношения с арабскими странами, укрепляя позицию России как сторонника многополярного мира и защитника суверенитета тех государств, которые не могут защитить себя перед лицом Запада», — резюмировал Косоруков.

Политолог заключил, что уход с Ближнего Востока, включая Сирию, невыгоден для России. Закрепление в Восточном Средиземноморье остается стратегически важной задачей, соответствующей ее долгосрочным интересам в регионе.