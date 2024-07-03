Политолог объяснил, почему Макрон терпит поражение на парламентских выборах

Победа ультраправой партии «Национальное объединение» в первом туре парламентских выборов во Франции оказалась шокирующей для команды Макрона, хотя исход был очевиден, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Неймат Халилов.

«Каждый третий проголосовавший на выборах задал себе логичный вопрос: к чему привел страну нынешний президент?» - сказал Халилов.

«Национальное объединение» за последние 10 лет совершило рывок с точки зрения своего позиционирования на политической арене. Сегодня предвыборная кампания Марин Ле Пен делает упор на жесткую миграционную политику, в том числе отмену социального обеспечения для иностранных граждан.

«Немаловажно отметить и позицию лидера фракции «Национальное объединение» в урегулировании украинского кризиса. Марин Ле Пен прекрасно понимает, что роль Франции в этом вопросе должна быть сведена к нулю, а бесконечные попытки Макрона использовать конфликт на Украине в собственных целях еще больше втягивают государство в кризисное состояние», - добавил политолог.

Французский лидер сильно промахнулся в своих обещаниях и разочаровал граждан своей страны. Популистские заявления в духе «обеспечить полную занятость населения», а также «повысить пенсионный возраст» смехотворны в условиях нынешней нестабильной геополитической обстановки, считает Халилов.

«Сдвиги в политической системе Франции назревали давно: рост преступности, далеко не совершенная миграционная политика и постоянное движение страны к крайностям силой заставили вытолкнуть партию президента с политической арены», - заключил эксперт.