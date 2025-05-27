Политолог Сергей Марков прокомментировал то, что страны ЕС запросили заседание Совбеза ООН на 29 мая по теме «Гуманитарная ситуация на Украине». По его мнению, «готовится шоу».

Сергей Марков считает, что заседание проведут с целью оказать влияние на президента США Дональда Трампа. Для выполнения задачи представители ЕС будут рассказывать, с какими «гуманитарными ужасами» якобы столкнулась Украина после ударов ВС РФ.

Услышав об этом, Дональд Трамп должен почувствовать ужас и разозлиться на президента России Владимира Путина. После этого — присоединиться к планам ЕС и ввести санкции против РФ, одобрить ввод войск Евросоюза на Украину.

РФ запросила заседание Совбеза ООН на 30 мая. Его темой будет «Угроза миру и безопасности от действий стран Европы по срыву мирного процесса на Украине». На нем у России стоит задача продемонстрировать Трампу, что ЕС подрывает его усилия по завершению конфликта на Украине.

Таким образом два заседания направлены на одного зрителя — Трампа. Он при этом не любит ООН и хочет сократить его финансирование.

«Это — яркий пример, как реальная политика приобретает черты шоу и даже фарса», — отметил Марков в Telegram-канале.