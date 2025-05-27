Полянский: РФ потребовала заседание Совбеза ООН по Украине
Фото - © Patrick Gruban. originally posted to Flickr as UN Security Council, CC BY-SA 2.0/Wikipedia.org
Россия потребовала провести заседание Совбеза ООН из-за угрозы миру, которую создают государства ЕС. Они пытаются помешать мирному урегулированию украинского кризиса, рассказал первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Об этом сообщает ТАСС.
Страны Евросоюза намерены провести заседание по гуманитарной ситуации на Украине в 15:00 по Нью-Йорку 29 мая. Россия дала зеркальный ответ.
РФ требует провести заседание Совбеза ООН из-за угроз международному миру и безопасности. Они появились из-за некоторых действий стран ЕС, которые попытались помешать усилиям по мирному завершению украинского кризиса.
Россия планирует, что заседание пройдет в 10:00 по нью-йоркскому времени 30 мая.
Ранее военный блогер Владимир Романов заявил, что Германия уже передала Украине 30 крылатых ракет Taurus. Это произошло месяц назад, хотя власти ФРГ все отрицают.