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Россия потребовала провести заседание Совбеза ООН из-за угрозы миру, которую создают государства ЕС. Они пытаются помешать мирному урегулированию украинского кризиса, рассказал первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Об этом сообщает ТАСС .

Страны Евросоюза намерены провести заседание по гуманитарной ситуации на Украине в 15:00 по Нью-Йорку 29 мая. Россия дала зеркальный ответ.

РФ требует провести заседание Совбеза ООН из-за угроз международному миру и безопасности. Они появились из-за некоторых действий стран ЕС, которые попытались помешать усилиям по мирному завершению украинского кризиса.

Россия планирует, что заседание пройдет в 10:00 по нью-йоркскому времени 30 мая.

Ранее военный блогер Владимир Романов заявил, что Германия уже передала Украине 30 крылатых ракет Taurus. Это произошло месяц назад, хотя власти ФРГ все отрицают.