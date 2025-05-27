Украина получила немецкие ракеты Taurus вопреки заявлениям Берлина

Военный блогер Владимир Романов утверждает, что Киев уже располагает партией из 30 крылатых ракет Taurus, переданных Германией около месяца назад.

Если информация подтвердится, это будет означать существенное усиление ударных возможностей ВСУ. Ранее ракеты Taurus рассматривались как стратегическое оружие из-за их 500-километровой дальности и высокой точности попадания. Примечательно, что блогер связывает получение этих ракет с недавними успешными ударами украинской армии по российским аэродромам.

Официальный Берлин пока не прокомментировал эти сообщения. Ситуация требует дополнительной проверки, но уже сейчас очевидно ее потенциальное значение для дальнейшего развития конфликта.

Эти данные противоречат официальным заявлениям немецкого канцлера Фридриха Мерца, который 16 мая отрицал планы поставок, ссылаясь на необходимость длительного обучения украинских расчетов. При этом в Берлине сняли ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Украине.