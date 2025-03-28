Международное право действительно запрещает внешнее вмешательство без согласия суверенного правительства, но Киев и правящая в нем группа граждан, по мнению Москвы, давно утратили самостоятельность, превратившись в сателлита Запада. Поэтому предложение о временном управлении Украиной под эгидой ООН могло бы стать инструментом деэскалации, сообщил РИАМО политолог, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков.

Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН для проведения выборов. Он добавил, что России непонятно, с кем что-то подписывать на Украине, так как «завтра придут другие руководители». В США в ответ на это заявили, что власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны.

«С формальной точки зрения позиция США логична: международное право действительно запрещает внешнее вмешательство без согласия суверенного правительства. Однако Киев и правящая в нем группа граждан, по мнению Москвы, давно утратили самостоятельность, превратившись в „сателлита Запада“. Статистика помощи со стороны западных стран Украине подтверждает эту точку зрения», — сказал Косоруков.

Почему ООН?

Политолог добавил, что в таких условиях предложение о переходном управлении под эгидой ООН могло бы стать инструментом деэскалации, особенно с учетом опыта организации в урегулировании конфликтов, как в Восточном Тиморе.

«Россия, будучи постоянным членом Совбеза ООН, теоретически могла бы продвигать резолюцию, но США, Великобритания и Франция почти гарантированно наложат вето, как это происходило ранее (например, по Сирии). Более того, сама ООН сегодня переживает институциональный кризис: ее авторитет подорван двойными стандартами в подходе к конфликтам», — отметил политолог.

По мнению Косорукова, эффективность инициативы Путина зависит от двух факторов:

1) готовности Киева к диалогу, что маловероятно без изменения позиции Запада.

2) способности ООН сохранить нейтралитет, что сомнительно в условиях нарастающей биполярности мира. Подобные предложения работают только при наличии «перекрывающихся интересов» великих держав, чего сейчас нет.

«Идея управления под эгидой ООН выглядит утопичной в текущих реалиях, но ее озвучивание — важный сигнал. Москва демонстрирует готовность к многосторонним форматам, возлагая ответственность за тупик в конфликте на Запад. Однако без компромисса между РФ и НАТО даже теоретически „идеальные“ схемы останутся лишь риторикой», — резюмировал эксперт.