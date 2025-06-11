Политолог Киреев заявил, что протесты в США будут только нарастать

В Сети появляется все больше и больше кадров протестов, которые охватили американские штаты на фоне решения президента Дональда Трампа депортировать из США нелегальных мигрантов. Политолог Владимир Киреев считает, что сложившаяся ситуация будет только обостряться в ближайшее время, сообщает Общественная Служба Новостей .

«В американском обществе существуют глубокие противоречия, связанные с расслоением по уровню жизни, а также по моделям бытовой и политической культуры. Кто-то выступает за мигрантов, а кто-то против. Есть большое количество „старых“ американцев, которые до сих пор не интегрированы в общество. Речь идет об индейцах, китайцах, японцах, афроамериканцах. Они живут на территории страны с начала ХХ века, но частью американского общества не являются», — считает политолог.

По мнению эксперта, протесты на территории Америки будут только нарастать, а экономический кризис усиливаться. Киреев считает, что оппоненты Трампа также воспользуются ситуацией и пойдут на его импичмент, так как для них это отличный повод заручиться поддержкой на фоне массовых беспорядков.

Ранее сообщалось, что сначала массовые протесты охватили территорию Лос-Анджелеса, теперь же они перекинулись на территорию Техаса, а также на города Санта-Ана, Остин и Даллас. Местное население перекрывает улицы, выносит плакаты и стреляет в правоохранителей салютами.