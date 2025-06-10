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Массовые протесты в США против выдворения нелегалов перекинулись на Техас

Массовые протесты против выдворения из Соединенных Штатов мексиканских нелегалов перекинулись на штат Техас, сообщает Mash .

Вслед за Лос-Анджелесом беспорядки устроили жители городов Санта-Ана, Остин и Даллас. Американцы выходят на улицы с плакатами, перекрывают улицы и стреляют в силовиков салютами. Сотрудники правоохранительных органов задержали около 10 участников протестов.

В пятницу Лос-Анджелес захлестнули беспорядки. Причиной стали рейды миграционной службы, которая задержала более 40 человек за нарушение миграционного законодательства и незаконное пересечение границы. Полицейские задержали 44 демонстранта.

Как развивается «миграционное» противостояние жителей Лос-Анджелеса и полицейских, читайте в материале РИАМО.