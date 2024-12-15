Политолог Ямбулатова допустила, на чьи регионы может претендовать Россия
Ямбулатова: у России есть на примете ряд регионов, которые она может попросить
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 14 декабря допустил появление в составе России новых регионов. Он мог иметь в виду, что в случае начала переговоров с Киевом, Москве будет, какие области попросить, заявила в эфире радио Sputnik политолог Инна Ямбулатова.
Летом президент России Владимир Путин отмечал, что РФ готова принять в состав исторические территории. Однако «чужое» стране не нужно. Ямбулатова считает, что таким образом Медведев мог послать сигнал Польше, Венгрии и Румынии.
«Чтобы успокоились и перестали уже бряцать своим оружием», — сказала политолог.
Ранее Медведев допустил вероятность, что Россия победит в 2025 году.