Соединенные Штаты грозили применить удар по России еще в прошлом десятилетии, однако так и не сделали этого, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

«США достаточно давно разработали так называемую концепцию „БГУ“ или же быстрого глобального удара, суть которой заключается в том, чтобы иметь возможность нанести молниеносный ракетный удар по любой точке мира в течение 1 часа», — сказал Булавицкий.

Он подчеркнул, что экспансия НАТО на восток — явное тому подтверждение. По словам эксперта, концепция нужна Западу для запугивания врагов.

По словам политолога, недавно подобные проявления мы видели в решении по применению дальнобойного оружия по территории России, которое обсуждалось, но одобрено западными покровителями не было.

«Как отметил в свое время президент РФ Владимир Путин в разговоре с членами дискуссионного клуба „Валдай“, наша страна может уничтожить США быстрее, чем за 30 минут. Россия прекрасно понимает, что если на нее направили дуло пистолета, то стоять и смотреть — дело совсем уж неблагодарное», — отметил он.

В заключение Булавицкий напомнил мудрость, сказанную полководцем Александром Невским в сражении со шведами на Неве: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! На том стояла и стоит русская земля!».

Ранее американский президент Джо Байден прокомментировал слова Владимира Путина о последствиях возможного решения разрешить Вооруженным силам Украины применять западное дальнобойное оружие для ударов по территории РФ.