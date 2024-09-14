Байден прокомментировал слова Путина об ударах по России

Американский лидер Джо Байден прокомментировал слова президента России Владимира Путина о последствиях возможного решения разрешить Вооруженным силам Украины применять западное дальнобойное оружие для ударов по территории РФ, пишет РИА Новости .

«Я не думаю много о Владимире Путине», — заявил Байден, рассказывая о том, как он отреагировал на слова Путина, который ранее сказал об угрозе прямого вовлечения Запада в украинский конфликт.

Ранее в Кремле заявили, что недавнее высказывание президента России Владимира Путина о западных ракетах достигло адресатов и было четко понято. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что послание Верховного главнокомандующего оказалось «предельно четким и однозначным».