Политик Филиппо: Макрон специально пытается вызвать хаос во Франции

Французский лидер Эммануэль Макрон нарочно сталкивает два оппозиционных блока с разными взглядами, чтобы через исключительную статью конституции получить чрезвычайные полномочия, вызвав в стране хаос, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в беседе с РИА Новости .

«Национальное объединение», по его словам, может получить в парламенте абсолютное большинство, однако есть вероятность, что выраженного преимущества не получит ни один из блоков.

«После первого тура выборов мы видим, что ситуация неопределенная. На следующей неделе возможно, что „Национальное объединение“ получит абсолютное большинство, но это еще не решено. Также возможно, что большинства не будет ни у кого, и это будет означать хаос», — объяснил Филиппо.

Макрон, по его словам, надеется именно на это, чтобы применить 16 статью конституции, дающую чрезвычайные полномочия при «угрозе территориальной целостности страны» или «нарушения нормального функционирования органов государственной власти».

«Макрон, устроив неожиданный роспуск парламента, имел этот план в голове. Он предвидел хаос во Франции, чтобы применить статью 16 конституции, дающую ему полную власть. Это реальность, об этом даже писали французские СМИ», — добавил политик.

При этом будущее национальное собрание должно сместить действующего лидера вне зависимости от того, из каких политических сил оно было сформировано, отметил Филиппо.