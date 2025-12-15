Politico: Зеленский отверг идею о создании экономической зоны в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с делегацией США в Берлине отказался от создания свободной экономической зоны в Донбассе и вывода ВСУ из региона, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Вашингтон продолжает настаивать на том, чтобы Киев пошел на территориальные уступки для завершения конфликта. При этом Евросоюз позицию Соединенных Штатов не разделяет.

В Европе считают, что вопрос территорий надо обсуждать только после предоставления Украине гарантий безопасности.

Ранее газета Bild писала, что Украина на переговорах в Берлине подтвердила готовность провести выборы и отказаться от вступления в НАТО при наличии определенных условий. При этом она не согласилась на вывод своих войск со всей территории Донбасса.

Между тем президент США Дональд Трамп был уверен, что идея создания демилитаризованной свободной экономической зоны в Донбассе могла бы сработать.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.