Трамп оценил идею создания демилитаризованной СЭЗ на Донбассе

Президент США Дональд Трамп считает, что идея создания демилитаризованной свободной экономической зоны на Донбассе может быть работоспособной в рамках мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает «КоммерсантЪ».

«Ситуация очень сложная, но она (идея) сработала бы, и многие хотят, чтобы она сработала», — сказал американский лидер.

По информации Politico, такая инициатива была предложена Украиной в обновленной версии мирного плана. Трамп также добавил, что Вашингтон пытается понять, можно ли заключить сделку сейчас, и ответ станет известен «скоро».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что о прекращении огня можно говорить только после вывода украинских войск с территории ДНР, а дальнейшее обсуждение формата возможно после этого шага.

