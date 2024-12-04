Politico: Западная Украина может вступить в НАТО отдельно от всей страны

Издание Politico сообщило, что западные чиновники обсуждают несколько идей, как завершить конфликт на Украине. Кроме прочего политики рассматривают ряд «моделей», в том числе израильскую, финскую и немецкую. Последняя предполагает, что в Западная Украина может вступить в НАТО отдельно от других регионов страны.

Журналисты отмечают, что в странах Северной Европы идет обсуждение «немецкой модели» мира по примеру раздела Германии во время Холодной войны. В то время запад Германии (ГДР) присоединился к НАТО, а восток (ФРГ) находился в «советской зоне». В статье с отсылкой на предположения североевропейских политиков говорится, что для Украины такой опыт «может стать образцом для подражания».

Так, при таком сценарии предполагается, что Западная Украина «будет связана с Западом и потенциально присоединится к НАТО», в то время как остальная часть страны не примкнет к военному альянсу.

Издание добавляет, что подобную инициативу, «похоже, теперь поддерживает» украинский президент Владимир Зеленский. На днях в беседе со Sky News политик заявлял, что для остановки «горячей фазы» конфликта под протекцию НАТО нужно взять те территории Украины, которые еще контролирует Киев.

В Кремле неоднократно предупреждали, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для России.