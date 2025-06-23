Politico: США могут оставить Европу без интернета

Вашингтон на фоне развязанной торговой войны может отключить интернет в странах Евросоюза, потому что те сильно зависят от американских облачных сервисов, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Глава аналитического Центра по регулированию в Европе Зак Майерс допустил, что президент США Дональд Трамп может отдать соответствующий приказ.

По его словам, республиканец может не только «отрубить интернет» Европе, но и сделать «что-то еще для нанесения серьезного урона ее экономическим интересам». Майерс отметил, что такой сценарий уже не настолько неправдоподобен, как могло показаться шесть месяцев назад.

Между тем глава австрийского провайдера облачных сервисов Anexia Александер Виндбихлер заявил, что Европе нужно было раньше позаботиться о том, чтобы стать менее зависимой от американских IT-сервисов. Он считает, что облачная индустрия в ЕС была сосредоточена на технологической конкурентоспособности, а не на продвижении своих интересов.

Ранее хакеры из РФ оставили украинцев без интернета. Они атаковали более 20 украинских хостинг-провайдеров.