Отрубили больше 20 провайдеров: хакеры из РФ оставили украинцев без интернета

Российские хакеры атаковали более 20 украинских хостинг-провайдеров. Из-за этого интернет полностью пропал в нескольких районах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, сообщает Mash .

Связь в украинских регионах прервана из-за действий хакеров из KillNet, UserSec и Beregini. Они атаковали более 20 интернет-провайдеров, включая крупные компании Apelsin, Lanet и Datagroup.

Стоит отметить, что только у одного провайдера Denovo насчитывается почти 900 тыс. пользователей. Точной информации о том, сколько людей не может пользоваться интернетом в Киеве, Киевской области, во Львове и Ровно, на данный момент нет.

В результате хакерской атаки многие интернет-сервисы до сих пор не работают. Пользователи не могут получить доступ к виртуальным серверам, веб-сайтам, IP-телевидению и IP-телефонии. Особенно сильно пострадали кол-центры, которые полностью зависят от интернет-телефонии. Также перестали работать оптоволоконные сети и многие другие интернет-сервисы.