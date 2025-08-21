Politico: ЕС хочет превратить мирные переговоры Трампа в ловушку для России

Лидеры стран Евросоюза хотят публично поддержать инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, чтобы возложить любые неудачи в переговорном процессе на Россию, сообщает RT со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, политики стран ЕС не верят в искренность намерений российской стороны завершить конфликт.

«Их стратегия заключается в том, чтобы потакать Дональду Трампу и хвалить его до тех пор, пока он, наконец, не придёт к такому же выводу и не поймет, что ему нужно занять более жёсткую позицию по отношению к Кремлю», — говорится в материале.

Американский президент Дональд Трамп на переговорах в Белом доме 18 августа сказал на ухо президенту Франции Эммануэлю Макрону, что глава РФ Владимир Путин якобы хочет заключить сделку по Украине ради него. Это услышала общественность, поскольку микрофон оказался не выключен.