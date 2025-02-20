По информации издания Politico, пожелавший остаться анонимным бывший украинский министр заявил, что президент страны Владимир Зеленский может ухудшить позиции Украины на переговорах. Это произойдет из-за его собственной жажды власти и желания задержаться на своей должности, сообщает РИА Новости .

Неназванный экс-министр отметил, что президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, хотят, чтобы Зеленский ушел. Сближение лидеров двух сверхдержав вызывает беспокойство у украинского лидера.

«А зная, что они хотят, чтобы он ушел, Зеленский сделает все, чтобы удержать власть, что еще больше ухудшит дипломатическое положение Украины», — заявил бывший министр.

Ранее Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который потеряет страну, если не поторопится заключить мирное соглашение с Россией. Он подчеркнул, что Вашингтон проводит успешные переговоры с Москвой по урегулированию российско-украинского конфликта. Многие признают, что завершить конфликт может только администрация Трампа.