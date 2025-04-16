Подробности ресурсной сделки: США решили снизить требования к Украине по долгу

По данным агентства Bloomberg, Вашингтон пересмотрел сумму долга Киева перед США с 300 до 100 млрд долларов в рамках сделки по недрам. Эта цифра близка к собственной оценке украинской стороны, сообщает РБК .

Переговоры между американской и украинской сторонами ведутся в рамках соглашения о полезных ископаемых, которое предусматривает компенсацию за помощь, оказанную при администрации экс-президента Штатов Джо Байдена.

США рассматривают уже выделенные средства как вклад в будущий инвестиционный фонд реконструкции Украины, но отказываются брать на себя новые инвестиционные обязательства. Киев ранее не признавал полученную помощь долгом.

Переговоры между Киевом и Вашингтоном состоялись 11–12 апреля и прошли конструктивно, несмотря на сложности в достижении компромисса. Как заявил глава Минфина США Скотт Бессент, финал переговоров возможен уже на этой неделе.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за переговорами США и Украины по недрам и проанализирует возможные последствия для РФ.