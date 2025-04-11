Песков: Кремль будет внимательно следить за переговорами США и Украины по недрам

Песков о переговорах США и Украины по недрам: ситуация развивается стремительно

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости внимательно следить за переговорами США и Украины по недрам и анализировать возможные последствия для России, сообщает «Царьград» .

Очередной этап переговоров между США и Украиной по вопросам природных ресурсов запланирован на 11–12 апреля 2025 года.

«На данный момент ситуация развивается стремительно. Поэтому крайне важно следить за новостями, анализировать их», — сказал Песков.

По его словам, важно оценить возможные последствия событий, которые будут иметь непосредственное отношение к РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что сделка по совместной разработке украинских недр будет заключена в ближайшее время.