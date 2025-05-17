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Подполковник Дэвис: Москва и Киев достигли своих целей на переговорах в Стамбуле

Подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Россия и Украина достигли своих целей на переговорах в Стамбуле, а Соединенные Штаты — нет, сообщает RT .

Он отметил, что обе стороны добились желаемого во время переговоров.

«…За возможным исключением американцев, которые… являются единственной стороной, не получившей того, чего хотела», —подчеркнул подполковник.

16 мая Россия и Украина провели прямые переговоры. Они длились меньше двух часов.

РФ и Украина в ходе переговоров в Стамбуле договорились подробно представить свое видение возможного прекращения огня в будущем, заявил журналистам глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский. Москва и Киев также договорились продолжить переговоры об урегулировании конфликта.

Глава российской команды переговорщиков, помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что остался удовлетворен состоявшейся встречей, которая, несмотря на присутствие переводчика, велась на русском языке.