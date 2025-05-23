Подоляк: Киев не может позволить США выйти из конфликта

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон может отказаться от помощи в урегулировании украинского конфликта, если не будет намечен прогресс. Советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк отметил, что Киев не может себе позволить того, чтобы США вышли из конфликта, пишет РИА Новости .

«Мы не можем позволить США отказаться от участия в этой войне, поскольку их военная поддержка необходима как для Европы, так и для Украины», — заявил Подоляк.

При этом он продолжает продвигать мысль о том, что Россия якобы представляет угрозу и для европейских стран.

Ранее сообщалось, что эксперты заметили смену вектора в политике Трампа, который стал больше акцентировать внимание на восстановлении отношений с Россией. Украинский конфликт при этом уходит на второй план.