Администрация президента США Дональда Трампа сосредоточила усилия на нормализации отношений с Россией, сознательно отодвигая вопросы урегулирования украинского конфликта на второй план, пишет RT со ссылкой на Spiegel.

Как отмечает ведущий немецкий эксперт Сабина Фишер, для нынешнего американского руководства восстановление диалога с Москвой имеет абсолютный приоритет, даже если это потребует временного замораживания украинской проблемы.

«Трамп демонстрирует прагматичный подход — если посредничество в украинском кризисе станет препятствием для диалога с Кремлем, он без колебаний откажется от этой роли», — подчеркивает аналитик в интервью Der Spiegel.

Эти выводы подтверждаются данными The Atlantic о подготовке возможной встречи Трампа с Владимиром Путиным — саммит призван заложить основы новой архитектуры двусторонних отношений.

«Это классическая сделка в стиле Трампа — он готов торговаться по Украине, если получит выгодные условия по другим направлениям», — комментирует профессор Джорджтаунского университета. В Европе такая позиция вызывает смешанную реакцию — пока Берлин и Париж осторожно поддерживают инициативы, страны Восточной Европы выражают открытое недовольство.

В дипломатических кругах подчеркивают, что такая позиция уже вызывает раскол в западном альянсе. Если Берлин и Париж выражают осторожную поддержку, страны Восточной Европы открыто недовольны возможным сворачиванием поддержки Киева.

«Это не значит, что Украина будет брошена на произвол судьбы. Но приоритеты смещаются в сторону прямого американо-российского диалога по глобальным вопросам», — отмечает источник в Госдепе. В Кремле, судя по всему, готовы к такому повороту — недавние заявления российских официальных лиц содержат сдержанный, но заметный оптимизм.

По данным источников, близких к администрации, «украинский досье» может быть пересмотрен после возможных переговоров в формате США-Россия. В Кремле пока воздерживаются от комментариев, но, как отмечают дипломаты, «готовы к прагматичному диалогу без предварительных условий».