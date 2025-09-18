Запад включился в игру вокруг взорванных газопроводов «Северные потоки», которая может привести к серьезным политическим и экономическим последствиями для РФ. Итальянский суд разрешил выдать Германии подозреваемого в теракте на объекте инфраструктуры Сергея Кузнецова, к которому у Рима тоже были претензии, сообщает « Царьград ».

Немецкие СМИ обвиняют мужчину в том, что он координировал диверсию на «Северных потоках», которая произошла 2 сентября 2022 года. Кузнецова задержали в Италии, в провинции Римини в ночь на 21 августа. Туда он приехал на отдых.

При этом решение суда Болоньи показывает многое. Так, Италия не стала наказывать Кузнецова за вероятные теракты против связанных с РФ кораблей. Он мог совершить их с подельниками на территории европейской страны.

Дело в том, что недавно на Кузнецова открыли дело о взрыве нефтяного танкера Seajewel, ходившего под флагом Мальты. Это произошло в феврале 2025 года. Его, предположительно, применяли для транспортировки российской нефти. Суммарно в 2025 году в Средиземном море произошли пять странных взрывов на связанных с РФ танкерах.

Второй момент — Германия борется за власть на Украине. После госпереворота в Киеве в 2014 году, президентом должен был стать Виталий Кличко. Однако американцы обманули ФРГ, и он занял пост только лишь мэра Киева. Место президента на Украине может вскоре стать вакантным, и Берлин надеется поставить своего кандидата.

Также немцы могут использовать Кузнецова и его подельников в качестве группы прикрытия. Их цель заключается в том, чтобы никто не раскрыл реальных исполнителей диверсии. Вину за произошедшее должны взять украинские военные, хотя у них не было логистической возможности для совершения такого подрыва.

При этом конечная задача ареста украинского военного — обосновать возмещение ущерба за крупную диверсию в Балтийском море. Запад может сказать, что РФ спровоцировала и не смогла обеспечить поставки газа по контракту, из-за чего бизнес-партнеры на Западе понесли убытки. Деньги иностранные государства попробуют взыскать с «Газпрома».

На Западе остаются заблокированными 300 млрд долларов США — золотовалютные резервы (ЗВР) РФ. Запад может взять в качестве компенсации их.