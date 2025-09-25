Поддерживают ли США Украину? Политолог объяснил позицию Вашингтона

США больше не снабжают Киев оружием просто так — помощь возможна только при условии, что Европа оплатит поставки, сообщил РИАМО политолог, американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Тут смысл такой, что будущая помощь Запада зависит от успешности ведения боев Украины с Россией. Если Украина будет успешна, тогда она получит от Европы дополнительное вооружение и финансы. Сейчас понятно, что статус взаимоотношений между США и Украиной уже поменялся: они готовы поставлять, но с условием», — отметил Блохин.

По его словам, условие следующее: поставки пойдут, если их будет оплачивать Европа, а если Европа не станет раскошеливаться, тогда никаких поставок и не будет.

«До этого были поставки, которые шли и в кредит, и, вроде бы, без каких-то ограниченных сроков. Главное было нанести России стратегическое поражение. Сейчас этой цели, по крайней мере у США, нет. Заявлено, что сейчас главная цель — переговоры», — указал политолог.

Блохин добавил, что если у Украины найдутся деньги, вне зависимости от того, кто эти деньги предоставит (понятно, что Европа единственная может их предложить), тогда США готовы эти поставки осуществить.

