Поддержавшего русский язык депутата сейма Росликова отпустили под подписку
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Суд Латвии отпустил под подписку о невыезде задержанного депутата сейма Алексея Росликова, который выступает в поддержку русского языка, сообщает ТАСС.
Правоохранители схватили мужчину утром 16 июня. На него завели уголовное дело за «содействие России» и «разжигание национальной ненависти и вражды».
Правоохранители настаивали на избрании депутату меры пресечения. В итоге суд отпустил Росликова под подписку о невыезде.
Сам депутат заявил в Telegram-канале, что «ситуация нормальная». Он отметил, что у него конфисковали все системы связи.
Депутата задержали после того, как на заседании сейма он выступил в поддержку русского языка. Росликов был против принятия в стране декларации «Об устранении лингвистических последствий русификации».