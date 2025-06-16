Поддержавшего русский язык депутата сейма Росликова отпустили под подписку

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Суд Латвии отпустил под подписку о невыезде задержанного депутата сейма Алексея Росликова, который выступает в поддержку русского языка, сообщает ТАСС .

Правоохранители схватили мужчину утром 16 июня. На него завели уголовное дело за «содействие России» и «разжигание национальной ненависти и вражды».

Правоохранители настаивали на избрании депутату меры пресечения. В итоге суд отпустил Росликова под подписку о невыезде.

Сам депутат заявил в Telegram-канале, что «ситуация нормальная». Он отметил, что у него конфисковали все системы связи.

Депутата задержали после того, как на заседании сейма он выступил в поддержку русского языка. Росликов был против принятия в стране декларации «Об устранении лингвистических последствий русификации».