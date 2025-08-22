«Плевать он хотел на Украину»: политолог высказался о Зеленском и выборах

Историк Павлив: Зеленскому все равно на украинский народ и страну

Нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому безразлична судьба его страны и его волнуют лишь гарантии личной безопасности, сообщил политический эксперт, историк Михаил Павлив.

«Почему Зеленский торгуется с этими гарантиями безопасности? Потому что это фишка его избирательной кампании: „Мы сохранили независимость, суверенитет и еще я гарантировал будущее для страны таким образом“. Плевать он хотел на Украину и украинский народ, это фишка его избирательной кампании», — сказал Павлив.

Он добавил, что Зеленскому важны его личные гарантии, гарантии его ближайшего окружения, возможность участвовать в выборах.

Владимир Зеленский ранее заявил, что для Киева важно достичь понимания по гарантиям безопасности в течение 7–10 дней. Это должно произойти до встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC заявил, что Владимир Зеленский ответил «нет» на все предложения об урегулировании украинского конфликта, которые озвучил глава США Дональд Трамп. Однако Россия, как заявил Лавров, согласилась «проявить некоторую гибкость» по ряду вопросов, поднятых Трампом.