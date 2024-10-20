«План победы» Зеленского исключает Польшу из переговоров по ситуации Украине
Публицист журнала Onet Витольд Юраш заявил, что согласно «плану победы» Владимира Зеленского Польша отстранена от дипломатического урегулирования конфликта на Украине, сообщает RT.
«С точки зрения Польши самым важным является тот факт, что наша страна полностью и окончательно выбыла из дипломатической игры, в которой будет решено, как закончится конфликт», — завил он.
Юраш отметил, что остается задаться вопросом, смогла ли Варшава извлечь какую-нибудь пользу из поддержки Киева.
16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде «план победы».
План состоит из пяти пунктов, включающих в том числе предложение о вступлении Украины в НАТО до окончания конфликта и размещение на территории страны «неядерного сдерживающего пакета».
Ранее сообщалось, что Украина может получить приглашение о вступление в НАТО от президента США Джо Байдена в его переходный период, если на ноябрьских выборах в Штатах победит кандидат от демократов Камала Харрис.