Пиарщик российского губернатора уволился после скандального эфира начальника

В правительстве Кемеровской области начались кадровые перестановки после скандала, вызванного высказываниями главы региона Ильи Середюка. По данным источника «СтальМедиа» , близкого к профильному департаменту, свой пост внезапно покинул пресс-секретарь губернатора Евгений Романов.

Хотя официального подтверждения отставки пока еще не поступило, инсайдеры заявили, что Романов уже не выполняет свои обязанности. По информации журналистов, вакантное место может занять один из действующих заместителей губернатора.

22 января кузбасский губернатор Илья Середюк в прямом эфире заявил, что дети, погибшие в новокузнецком роддоме № 1, родились с разной степенью недоношенности и имели маленький вес. Глава области также упрекал «некоторых» новокузнецких матерей, которые «приезжали на роды по скорой в состоянии алкогольного опьянения». Позже он удалил запись стрима, объяснив, что его высказывания были некорректными.

Кадровые перестановки в Кузбассе происходят на фоне разбирательства по факту гибели девяти детей в роддоме Новокузнецка, произошедшей в новогодние праздники.

Ранее губернатор Кузбасса озвучил версии гибели младенцев в новокузнецком родильном доме, который сейчас временно закрыт.

