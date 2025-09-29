Иран не стремится к созданию ядерного оружия и всегда заявлял о своей готовности к диалогу, но не согласится на переговоры, которые вовлекут его в «новые проблемы», сообщил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Позиция Исламской Республики Иран по данному вопросу прозрачна и ясна: мы никогда не стремились и не стремимся к созданию ядерного оружия», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее независимый аналитик и политолог Сергей Станкевич заявил, что сейчас Иран находится на международной арене в очень неоднозначном положении: он не чувствует поддержки ни со стороны США, ни со стороны Европы и это может привести к самым непредсказуемым последствиям, например, к активизации ядерного оружия.

Политический обозреватель Андрей Пинчук считает, что после событий Арабской весны и разрушения единства арабского мира создание «арабского НАТО» маловероятно. По его мнению, исторические расколы и влияние Запада продолжают мешать формированию единой военной коалиции.

