«Толкают к ядерному оружию»: политолог оценил ситуацию с Ираном
Независимый аналитик и политолог Сергей Станкевич заявил, что сейчас Иран находится на международной арене в очень неоднозначном положении: он не чувствует поддержки ни со стороны США, ни со стороны Европы и это может привести к самым непредсказуемым последствиям, например, к активизации ядерного оружия, сообщает Общественное Телевидение России.
«Если допустить неконтролируемое разрастание числа ядерных держав, то никаких гарантий длительного существования человечества уже не будет. Но Трамп просто не может принять эту стратегическую цель за приоритет», — отметил эксперт.
По его словам, для американского лидера крайне значимо добиться триумфа над Ираном, одержать верх и продемонстрировать свое превосходство, показать, что именно он добился подчинения и победил. К сожалению, именно эти тактические, во многом связанные с психологией, стремления преобладают.
Однако и Тегерану не стоит чрезмерно увлекаться манипуляциями с этим вопросом. В случае выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), это вызовет ответные меры.