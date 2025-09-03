«Толкают к ядерному оружию»: политолог оценил ситуацию с Ираном

Независимый аналитик и политолог Сергей Станкевич заявил, что сейчас Иран находится на международной арене в очень неоднозначном положении: он не чувствует поддержки ни со стороны США, ни со стороны Европы и это может привести к самым непредсказуемым последствиям, например, к активизации ядерного оружия, сообщает Общественное Телевидение России .

«Если допустить неконтролируемое разрастание числа ядерных держав, то никаких гарантий длительного существования человечества уже не будет. Но Трамп просто не может принять эту стратегическую цель за приоритет», — отметил эксперт.

По его словам, для американского лидера крайне значимо добиться триумфа над Ираном, одержать верх и продемонстрировать свое превосходство, показать, что именно он добился подчинения и победил. К сожалению, именно эти тактические, во многом связанные с психологией, стремления преобладают.

Однако и Тегерану не стоит чрезмерно увлекаться манипуляциями с этим вопросом. В случае выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), это вызовет ответные меры.