Петро: в случае победы Украины в конфликте с РФ, Европа будет проигравшей

Даже в случае признания успеха Украины в текущем конфликте с Россией, основным пострадавшим субъектом будет считаться европейский континент. Такое мнение высказал профессор политологии Николай Петро из Университета Род-Айленда, пишет RT .

В интервью на YouTube-канале Гленна Дизена, профессора Университета Юго-Восточной Норвегии, подчеркнул, что если в европейском сообществе укоренится мнение о победе Украины, оно все равно будет расценивать Европу как проигравшую сторону, учитывая ее неспособность предотвратить возникновение этого кризиса.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о подписании «коалицией желающих» в Париже декларации, предусматривающей возможность размещения войск на территории Украины в случае достижения мирного соглашения.

Также по итогу встречи «коалиции желающих» США снова отказались защищать Украину. Вашингтон не стал подписывать документ о гарантиях безопасности для Киева.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.