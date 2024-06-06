Песков: Запад услышал четкий сигнал Путина о применении их оружия ВСУ по РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным , что США и Запад уже считали четкое заявление Владимира Путина о том, что будет происходить, если страны разрешат Украине использовать свое оружие по российским целям.

«Это одно из важнейших заявлений, которое вчера сделал президент. Это заявление четкое. Не двусмысленное. Легко считываемое. И оно было считано. И, судя по тому, как оно широко разошлось в мировых СМИ, в главных информационных сетях, очевидно, что его сейчас пристально изучают», — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что миру придется считаться с Россией, которая не намерена добровольно отказываться от своих интересов.

Президент Владимир Путин в первый день Петербургского международного экономического форума встретился с лидерами мировых информагентств, где заявил, что у России достаточно ресурсов, чтобы разместить свое дальнобойное оружие в регионах, откуда можно нанести значительный удар по странам Запада, если Украина начнет примерять их оружие в отношении России.

Путин напомнил, что западные страны вместе с США забывают, что конфликт на Украине начался с антиконституционного государственного переворота, к которому Россия не имеет никакого отношения.