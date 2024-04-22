Песков заявил о готовности России к мирному решению конфликта с Украиной

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«Это не инициатива»: Песков заявил о готовности РФ к переговорам о мире с Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к проведению переговоров о мире с Украиной, но это не является ее инициативой, сообщает РИА Новости .

«Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это не была инициатива» Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Песков подчеркнул, что все вышесказанное, это последовательная позиция главы государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности инициировать переговоры о мире с Россией. По его словам, свое видение решения конфликта Киев перечислит в специальном документе, который передадут Москве «в правильное время».