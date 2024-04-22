Украина может инициировать новые переговоры о мире с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры о мире с Россией могут состояться после того, как Киев передаст Москве документ со своими предложениями об урегулировании конфликта, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью блогеру Гуго Траверу.

Зеленский подчеркнул, что документ с возможными путями решения конфликта передадут России «в правильное время». При этом глава Украины не уточнил сроков, когда это может случиться.

Украинский лидер признал, что в настоящее время ситуация складывается в пользу России и Киев не может отрицать сильные стороны соседней страны.

Ранее Зеленский высказался о нежелании Запада отправлять свои военные силы на помощь Украине. По его мнению, такое поведение стран можно считать циничным.