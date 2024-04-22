Зеленский назвал циничным нежелание Запада отправлять свои войска на Украину
Зеленский: Запад не отправляет войска на Украину из-за боязни конфликта с РФ
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что западные страны не отправляют войска на помощь Киеву, потому что боятся полномасштабного конфликта с РФ, сообщает RT.
Такую ситуацию украинский лидер в интервью для HugoDécrypte назвал цинизмом.
Глава государства отметил, что западные партнеры не помогают украинцам своими армиями, опасаясь начала конфликта с Россией. Это, по мнению Зеленского, свидетельствует о том, что Запад «действительно боится» РФ.
Зеленский считает это циничным. Он привел в пример ирано-израильский конфликт, в котором США не боятся возможной войны с Ираном, когда одобряют помощь Израилю.