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Песков заявил, что встреча Путина и Трампа пока не готовится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент встреча российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не готовится, сообщает РИА Новости .

«Нет, сейчас не готовится», — ответил Песков на вопрос журналистов.

19 мая Трамп и Путин должны провести телефонный разговор. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявил, что затем президент США пообщается с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс объяснил необходимость общения Трампа и Путина. По его словам, урегулирование украинского конфликта зашло в тупик.