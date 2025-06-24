Песков высказался о перепалке Медведева и Трампа в Сети
Фото - © РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал полемику зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и американского лидера Дональда Трампа. Политики «сцепились» в социальных сетях, сообщает РИА Новости.
«Дмитрий Анатольевич твердо и последовательно высказывает свою точку зрения. Конечно, она для нас важнее, чем все другие точки зрения», — заявил Песков журналистам.
Ранее Медведев в своих соцсетях заявил, что «ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект». В ответ американский лидер потребовал немедленно его проинформировать, если другие государства будут готовы передать Ирану ядерное оружие.
Позже зампред Совбеза РФ успокоил президента США и заявил, что Россия все же не планирует передавать ядерное оружие Ирану. Он напомнил, что страна является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).