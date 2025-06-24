Песков высказался о перепалке Медведева и Трампа в Сети

Песков: точка зрения Медведева для России важнее всех других

«Дмитрий Анатольевич твердо и последовательно высказывает свою точку зрения. Конечно, она для нас важнее, чем все другие точки зрения», — заявил Песков журналистам.

Ранее Медведев в своих соцсетях заявил, что «ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект». В ответ американский лидер потребовал немедленно его проинформировать, если другие государства будут готовы передать Ирану ядерное оружие.

Позже зампред Совбеза РФ успокоил президента США и заявил, что Россия все же не планирует передавать ядерное оружие Ирану. Он напомнил, что страна является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).