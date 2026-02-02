сегодня в 15:18

Песков: второй раунд переговоров РФ, Украины и США пройдет 4–5 февраля

Представители России, Украины и США вновь встретятся в Абу-Даби 4–5 февраля для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

Он подтвердил, что второй раунд трехсторонних переговоров действительно состоится. Консультации пройдут в среду-четверг.

Песков также уточнил, что стороны вновь встретятся именно в Абу-Даби.

23 января в Абу-Даби состоялся первый день консультаций РФ, Украины и США по вопросам безопасности. 24 января переговоры продолжились.

Второй раунд консультаций должен был состояться в Абу-Даби 1 февраля. Однако его перенесли на несколько дней.

