Песков воздержался от новых комментариев после слухов о разговоре Путина и Трампа

Песков не подтвердил сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался подтверждать или опровергать информацию о телефонном разговоре российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости .

«Я вчера сделал заявление на этот счет, и ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — ответил он журналистам на соответствующий вопрос.

Ранее 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью New York Post сказал, что созвонился с российским лидером Владимиром Путиным.

При этом пресс-секретарь президента РФ не смог ни подтвердить, ни опровергнуть публикации американских СМИ о телефонном разговоре глав государств.