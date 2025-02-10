Песков воздержался от новых комментариев после слухов о разговоре Путина и Трампа
Песков не подтвердил сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался подтверждать или опровергать информацию о телефонном разговоре российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.
«Я вчера сделал заявление на этот счет, и ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — ответил он журналистам на соответствующий вопрос.
Ранее 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью New York Post сказал, что созвонился с российским лидером Владимиром Путиным.
При этом пресс-секретарь президента РФ не смог ни подтвердить, ни опровергнуть публикации американских СМИ о телефонном разговоре глав государств.