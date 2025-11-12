сегодня в 17:04

Песков: в России замечают приготовления ЕС к войне с РФ

В Кремле замечают приготовления ЕС к войне с РФ. Видение Кремля совпадает с тем, что у лидера Сербии Александра Вучича — в государствах Европы и в правду есть сильные «промилитаристские настроения», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом Кремлевского пула Александром Юнашевым, видео опубликовано в его Telegram-канале .

Военные бюджеты некоторых государств ЕС растут. Однако этот подход принесет странам Европы больше вреда, добавил Песков.

По его мнению, такие действия провоцируют перенапряжение экономики. В среднесрочной перспективе возможны непростые последствия.

При этом в России осознавали, что подобная опасность есть. Меры для обеспечения собственных интересов, а также безопасности принимались заранее, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Вучич сказал, что Сербия может очутиться между молотом и наковальней из-за подготовки ЕС к войне с Россией. Вооруженный конфликт между обеими сторонами выглядит все более очевидно.

